En manque de financement, le maire d’un village de l’Ain interdit à la neige de tomber

9 Décembre 2021 à 10h07 | Excédé par les contraintes budgétaires et en manque de moyens pour faire face aux épisodes neigeux, le maire de la petite commune de Cerdon, dans l’Ain, a signé un décret caustique interdisant à la neige de tomber.



“La neige a l’interdiction de tomber sur le territoire de la commune”, indique l’arrêté pris le 6 décembre par Marc Chavent, maire de Cerdon (Ain), rapporte France 3.



La décision est motivée par plusieurs éléments détaillés avec humour dans le document. Le tracteur municipal est en panne depuis fin novembre et la municipalité n’a pas les moyens de déneiger les routes, car d’importantes chutes de neige ont été enregistrées à cette même période.



De plus, fin novembre, cette commune de moins de 1.000 habitants a été privée d’électricité car la neige avait entraîné des chutes de branches sur les lignes électriques.

