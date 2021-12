Un théâtre londonien perd des sponsors après un scandale antisémite

9 Décembre 2021 à 17h23 | Le scandale est survenu après qu’une pièce a mis en scène un personnage juif cherchant à dominer le monde



Deux sociétés ont retiré leur financement à un théâtre londonien accusé d’antisémitisme.



Les accusations ont vu le jour à cause d’une pièce dans laquelle un personnage milliardaire, nommé Hershel Fink, voulait dominer le monde.



Les cabinets d’avocats Kirkland & Ellis et Weil, Gotshal & Manges ont déclaré à la BBC qu’ils ne financeraient plus le théâtre Royal Court.

