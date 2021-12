Bennett s’engage auprès des Juifs américains à rouvrir les frontières au plus vite

Décembre 2021 à 17h49 | Dans une lettre aux Fédérations juives d’Amérique du Nord, le Premier ministre reconnaît la douleur causée par la décision, mais sa priorité reste la santé des citoyens



Le Premier ministre Naftali Bennett s’est engagé jeudi à ce qu’Israël rouvre ses frontières aux étrangers « dès que possible », dans une lettre adressée aux dirigeants des communautés juives nord-américaines.



« Nous sommes bien conscients de la douleur causée, et vous avez ma parole que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider les Juifs du monde entier à se rendre à nouveau en Israël dès que possible », a écrit Bennett dans une lettre adressée aux dirigeants des fédérations juives d’Amérique du Nord.



Après l’émergence du variant Omicron à la fin du mois dernier, le gouvernement de M. Bennett a rapidement décidé de fermer les frontières d’Israël à tous les étrangers pendant que les responsables de la santé s’efforçaient de comprendre les caractéristiques de la nouvelle souche.

