Roselyne Bachelot admet avoir rompu définitivement avec son frère, le porte-parole de Zemmour

10 Décembre 2021 à 15h58 | La ministre de la Culture assume sa rupture idéologique et familiale définitive avec son frère, qui assure les fonctions de porte-parole régional de Reconquête, le parti d’Éric Zemmour.



Depuis des années, Roselyne Bachelot entretient des relations extrêmêment compliquées avec son petit frère Jean-Yves Narquin. En cause, des désaccords idéologiques: il est proche d’Éric Zemmour et ancien sympathisant de Marine Le Pen, tandis que la ministre de la Culture soutient Emmanuel Macron, même s’il ne s’est pas encore déclaré candidat pour 2022.



Invitée dans Bourdin direct ce 10 décembre, elle s’est montrée très opposée à la ligne d’Éric Zemmour.



“Ce n’est pas un combat politique digne, Éric Zemmour est un falsificateur, un usurpateur. Il se découvre à travers ses attaques qui sont ignobles”, a-t-elle avancé.

