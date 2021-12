Vidéo des influenceuses avec Marlène Schiappa: “affligeant”, “pathétique” pour “Les Grandes Gueules”

10 Décembre 2021 à 11h01 | La vidéo virale des influenceuses réunies autour de la ministre déléguée Marlène Schiappa a fait réagir le plateau des “Grandes Gueules”, ce vendredi sur RMC.



Des influenceuses place Beauvau. Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, chargée de la Citoyenneté, les avaient réunies pour officiellement les sensibiliser aux dispositifs d’accompagnement pour les femmes victimes de violences. Mais la vidéo publiée par l’une d’entre elles, entre éclats de rire, blagues et légèreté, a été très relayée sur les mêmes réseaux sociaux où les influenceuses sont très présentes, et a suscité un flot de critiques. Dans “Les Grandes Gueules” sur RMC, ces images ont également fait réagir.



“Si elles peuvent faire passer le message sur le numéro d’appel pour les femmes victimes de violence et leur expliquer ce que c’est une relation toxique… Mais la scène en elle-même est absolument affligeante, a lancé l’enseignante Barbara Lefebvre. C’est une dégradation terrible de ce qu’est un ministère. On ne se comporte pas comme ça dans un ministère, à ricaner comme des bécasses. Et la ministre qui rigole aussi. Et des filles qui se lèvent sans aucun respect. Je suis affligée. Je comprends l’effet sur l’influence, on tire toutes les ficelles qu’on peut. Mais c’est quand même affligeant pour les jeunes générations de voir ça. En même temps, il y a Les Marseillais à la télé, les gens regardent ça…”

Lire l’article complet sur https://rmc.bfmtv.com