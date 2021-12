Israël/Variant Omicron: 14 nouveaux cas détectés

10 Décembre 2021 à 16h27 | “L’épidémie redémarre, comme c’était le cas en Europe il y a 2 mois” (Professeur Bercovier)



Le ministère israélien de la Santé a rapporté vendredi 35 cas issus du variant Omicron détectés dans le pays, soit 14 supplémentaires identifiés au cours de la journée, la majeure partie d’entre eux étant vaccinée et rentrée de voyage à l’étranger.



Parmi eux, 24 sont rentrés de voyage en Afrique du Sud, Royaume-Uni, France, Etats-Unis, Emirats arabes unis et Bélarus, 6 ont été en contact avec des personnes rentrées de voyage en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. Cinq d’entre eux ont été infectés en Israël, sans avoir été en contact avec quelqu’un rentrant de l’étranger.

