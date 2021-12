Israël : la fermeture des frontières prolongée jusqu’au 22 décembre pour les ressortissants non-israéliens

10 Décembre 2021 | Israël prolonge la fermeture de ses frontières aux ressortissants non-israéliens jusqu’au 22 décembre 2021 minuit.



Benyamin Nétanyahou Naftali Bennett et le ministre de la Santé Nitzan Horowitz ont décidé de prolonger la fermeture des frontières pour tous les ressortissants non israéliens à l’aéroport international Tel-Aviv-Ben Gourion, de 10 jours supplémentaires à compter du dimanche 12 décembre 2021 minuit, soit jusqu’au mercredi 22 décembre Minuit inclus.



Le Premier ministre et le ministre de la Santé ont également convenu de discuter de l’évolution de la situation dans les prochains jours, indique l’office nationale du tourisme israélien.



Pour les Israéliens, l’obligation de quarantaine pour les personnes rentrant en Israël, qu’elles soient vaccinées ou non, sera prolongée.

