L’Arabie saoudite et Bahreïn accusent le Hezbollah “terroriste” d’ébranler la stabilité de la région

10 Décembre 2021 à 16h44 | L’Arabie saoudite et Bahreïn ont souligné, vendredi, la nécessité que le Liban ne soit pas “le point de départ d’actes terroristes ou d’actes protégeant des systèmes et des groupes terroristes qui visent à ébranler la sécurité et la stabilité de la région, comme le groupe terroriste du Hezbollah”, bête noire de Riyad avec qui Beyrouth connait de graves tensions diplomatiques.



Cette mention du Liban, dans un communiqué conjoint publié à l’issue d’une rencontre entre le prince héritier saoudien Mohammad ben Salmane (MBS) et le roi de Bahreïn, Hamad ben Issa al-Khalifa, est similaire à celle qui avait été faite dans un communiqué publié par l’Arabie et les Emirats arabes unis après une réunion entre MBS et son homologue émirati.

Lire l’article complet sur https://www.lorientlejour.com