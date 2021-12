Jérusalem, mère de famille poignardée: l’AFP justifie-t-elle l’injustifiable?

10 Décembre 2021 | La dépêche adopte le narratif palestinien fait de récriminations contre Israël : la coupable, qui a poignardé une mère de famille sans défense, semble exonérée de son acte et est présentée comme la véritable victime.



Sur un trottoir de Jérusalem, une mère de famille avance avec une poussette aux côtés de deux jeunes enfants. Elle n’aura pas le temps d’atteindre l’école : une jeune fille la repère, s’approche d’elle, et lui plante un couteau dans la chair.



Pourquoi a-t-elle été attaquée ? Dans le quartier de Cheikh Jarrah, être identifiée par sa tenue comme une juive religieuse a fait d’elle la cible d’une attaque terroriste.



Heureusement, Moria Cohen n’a été que légèrement blessée. Elle s’en tire bien.



L’AFP a relaté l’incident dans une dépêche dont le titre se focalisait sur… l’arrestation de l’agresseur, en insistant sur sa jeunesse, 14 ou 15 ans selon les sources.



L’attaque au couteau, qui est l’événement principal d’un point de vue journalistique, passe au second plan.

Lire l’article complet sur https://infoequitable.org