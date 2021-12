Israël dirige la simulation d’une cyberattaque majeure contre les marchés mondiaux

10 Décembre 2021 à 12h55 | L’exercice de 10 jours mené par le ministère des Finances vise à renforcer la coopération internationale contre la menace que représentent les pirates informatiques



Israël a mené une simulation impliquant 10 pays, pendant 10 jours, d’une cyberattaque majeure contre le système financier mondial par des acteurs « sophistiqués », dans le but de minimiser les dommages aux banques et aux marchés financiers, a déclaré le ministère des Finances jeudi.



Le ministère des Finances a dirigé le scénario avec l’aide du ministère des Affaires étrangères, et a déclaré que ce « jeu de guerre » était le premier du genre.



L’exercice a permis de simuler plusieurs scénarios, notamment la diffusion de données sensibles sur le dark web et de fausses informations, entraînant un chaos financier mondial.

