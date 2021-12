A350 cloués au sol par Qatar Airways : pour défendre sa réputation, Airbus va publiquement à l’arbitrage

10 2021 à 11h18 | Début août, Qatar Airways clouait au sol 20 de ses 53 Airbus A350 en raison d’une dégradation des surfaces de fuselages. Airbus reconnaît le problème détecté mais assure qu’il n’a aucune incidence sur la sécurité en vol. Qatar Airways refuse cette interprétation et le dialogue se bloque avec l’avionneur. Airbus, probablement exclu par la compagnie qatarie d’un gros appel d’offres (dont Boeing devrait profiter) craint désormais pour sa réputation et assure que cette situation est une “menace sur les protocoles internationaux de sécurité”. Sans parler des millions de dollars d’indemnités en jeu, tout cela moins d’un an avant que l’État du Golfe n’accueille la Coupe du monde de football.



Dans une annonce inhabituellement publique et faite sur un ton étonnamment ferme s’agissant de Qatar Airways, son deuxième plus gros client du Moyen-Orient, Airbus a dit hier soir qu’il avait l’intention de recourir à un arbitrage indépendant pour tâcher de résoudre un contentieux avec la compagnie qatarie.



L’affaire a commencé début août, quand Qatar Airways décide de clouer au sol 20 de ses Airbus A350, sur ordre du régulateur de la sécurité aérienne de son pays qui a constaté une dégradation rapide des surfaces des fuselages sur certains appareils. Pour rappel, la flotte qatarie compte 53 appareils de ce modèle de biréacteur long-courrier initié en 2005 et commercialisé en 2014, précisément 34 A350-900 et 19 A350-1000, selon un document d’Airbus.

