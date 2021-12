La France s’apprête à expulser un militant kurde menacé de prison en Turquie

10 Décembre 2021 | Au moment où le Conseil de l’Europe somme le gouvernement turc de libérer des prisonniers politiques kurdes, l’Ofpra a décidé de livrer au régime d’Erdogan un militant kurde du HDP menacé de prison en Turquie, et qui demande l’asile politique à la France.



Aujourd’hui enfermé au centre de rétention du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) suite au rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), Mezher Kartal est un militant kurde de nationalité turque du HDP (Parti démocratique des peuples), le principal parti d’opposition au régime d’Erdogan, dont les élus et les militants sont soumis à une répression impitoyable qui s’est accentuée au cours des derniers mois. En février, un coup de filet des autorités turques dans 40 villes du pays, a abouti à l’arrestation de 718 personnes selon le ministère turc de l’Intérieur, dont des dirigeants du HDP. À 31 ans, Mezher Kartal, a milité dans plusieurs associations kurdes en Turquie. Il a notamment participé à l’organisation de la campagne du HDP lors des dernières élections législatives de juin 2018, à l’issue desquelles 67 députés du HDP ont été élus à l’Assemblée nationale de Turquie, faisant du parti de gauche pro-kurde, le troisième parti du pays. Vis





