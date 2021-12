LIBAN – Explosion d’un dépôt d’armes et de munitions du mouvement terroriste palestinien Hamas

10 Décembre 2021 à 22h10 | Une énorme explosion s’est produite, vendredi soir, dans un entrepôt d’armes du quartier palestiniens de Bourj el-Chemali, près de Ty r (Tsor), au Sud-Liban, faisant plusieurs blessés, mais aucun décès n’a été confirmé jusqu’à présent, même si plusieurs sources, dont l’Agence nationale d’Information (Ani, officielle), avaient fait état initialement de plusieurs morts.



La déflagration est survenue vers 21h et a été entendue dans toute la ville de Ty r (Tsor) et ses banlieues. Elle a provoqué un incendie, que les pompiers ont fini par maîtriser, au cours duquel d’autres petites explosions pouvaient être distinctement entendues.



Une source militaire libanaise a confirmé à l’Agence France Presse que l’explosion est survenue dans un dépôt d’armes et de munitions du mouvement terroriste Hamas, près d’une mosquée du camp. Reuters rapporte, de son côté, que, selon l’agence Shehab News, proche du Hamas et qui cite une source palestinienne, la déflagration a eu lieu dans un entrepôt de bonbonnes d’oxygène.

