S&P abaisse à négative la perspective de la dette souveraine de la Turquie

11 Décembre 2021 à 09h09 | L’agence de notation S&P a annoncé vendredi avoir abaissé, de stable à négative, la perspective de la dette souveraine de la Turquie en raison d’incertitudes politiques et économiques. Pour le moment, l’agence a maintenu la notation B+ du pays, soit dans la catégorie “hautement spéculative”. Mais la révision en baisse de la perspective signale que la notation pourrait également être abaissée à moyen terme.



“Nous pourrions abaisser les notations si le dosage de la politique économique de la Turquie minait davantage le taux de change de la livre (turque) et aggravait les perspectives d’inflation, augmentant le risque de détresse du système bancaire et impliquant ainsi des passifs potentiels pour le gouvernement”, a expliqué S&P dans un communiqué. “Cela pourrait être le cas, par exemple, si les résidents nationaux +dollarisaient+ considérablement leur épargne ou la retiraient du système financier, ou si l’accès des banques aux financements étrangers se détériorait”, a ajouté l’agence.

