Arnaud Montebourg téléphone aux candidats de gauche pour proposer une union, personne ne répond

11 Décembre 2021 à 09h26 | Arnaud Montebourg a tenté le tout pour le tout vendredi en appelant quatre autres candidats de gauche à la présidentielle dans l’espoir d’une union de la dernière chance. Lors de ses appels diffusés sur Twitter, il n’est tombé que sur des répondeurs, suscitant les moqueries de certains.



Changement de cap pour Arnaud Montebourg. Un peu plus de trois mois après s’être lancé seul dans la course à l’Élysée, le candidat de la “Remontada de la France” est “prêt à offrir [s]a candidature à un projet commun et à un candidat commun”, comme il l’a fait savoir le 8 décembre. Ce vendredi, sur RMC, il a promis d’appeler les autres candidats à gauche pour tenter de bâtir une union de la dernière chance, à quatre mois du scrutin. Pour preuve, il a diffusé ses tentatives d’appel sur Twitter.



Tentatives, en effet, car ses “Bonjour, c’est Arnaud Montebourg” sont tous tombés sur les boîtes vocales de ses destinataires: Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel. Plus tard dans la journée, il assure que le candidat de La France insoumise l’a rappelé pour “un entretien cordial de haute qualité” qui s’est, sans surprise, terminé par un refus. Il a aussi obtenu un retour d’Anne Hidalgo, laquelle accepte une primaire ou maintiendra sa candidature seule.



Jamais crédité à plus de 5% dans les sondages de cette présidentielle, l’ancien ministre de l’Économie estime que les autres candidats à gauche ne peuvent pas non plus se qualifier seul au second tour. “L’aptitude à gouverner, ça consiste à se mettre en commun et à faire des compromis”, plaide-t-il.



La tentative de M.Montebourg a toutefois été tournée en ridicule sur les réseaux sociaux. L’ancienne porte-parole de La France insoumise Raquel Garrido y a vu un “sketch politique”, le comparant avec d’autres humoristes. “La concurrence est rude!”, ironise-t-elle. “La raccrochada”, moque la journaliste Emmanuelle Ducros.

