LIBAN – La journaliste Nada Homsi répond aux “accusations ridicules et dangereuses” de la Sûreté générale

11 Décembre 2021 à 13h40 | “Si la SG voulait en savoir plus sur mon séjour en Judée et Samarie (…) je lui aurais raconté avec plaisir le temps que j’y ai passé à travailler pour l’ONU”, souligne la journaliste américaine dans une série de tweets.



La journaliste américaine Nada Homsi, détenue par le Sûreté générale libanaise pendant trois semaines. Photo Facebook/Nada Homsi



La journaliste américaine d’origine syro-palestinienne basée à Beyrouth, Nada Homsi, qui a été détenue pendant trois semaines par la Sûreté générale (SG) libanaise avant d’être libérée mercredi dernier, a dénoncé, samedi, les accusations émises à son encontre selon lesquelles elle avait été arrêtée pour “s’être rendue en Israël”.



Qualifiant le communiqué publié la veille par la SG d'”inexact, irresponsable et dangereux”, la journaliste a dénoncé le fait que le texte la dépeigne comme une “espionne israélienne”, une “terroriste ou trafiquante d’armes” et “de drogue”, des accusations qu’elle a qualifiées de “ridicules et dangereuses pour (sa) sécurité physique”.



“Kidnappée par les autorités libanaises”



Revenant sur son arrestation, Nada Homsi a déclaré que les services de renseignement de la SG ne lui ont pas présenté de “mandat de perquisition”, alors que les services de sécurité avaient affirmé, dans un communiqué, avoir perquisitionné son domicile “sur ordre du parquet général militaire”. Elle a réitéré ne pas avoir été informée des raisons pour lesquelles elle avait été arrêtée et ne pas avoir eu le droit à contacter un avocat avant l’investigation. “Je n’ai pu contacter mon avocate qu’une semaine après mon arrestation”, a-t-elle souligné, déplorant le fait d’avoir été “kidnappée par les autorités libanaises sans que personne ne sache où je me trouvais”.



Elle a indiqué ne pas avoir pu avoir recours à un interprète assermenté lors de ses interrogatoires, ni avant de signer les décharges qui lui ont été présentées. La SG avait indiqué, vendredi, que Mme Homsi “avait été informée lors de l’investigation de tous ses droits et avait signé les deux procès verbaux, sans contrainte”.



La journaliste a réfuté d’autres accusations évoquées dans le communiqué des services de sécurité. Alors que la SG précise avoir saisi dans son appartement des munitions de guerre, elle explique qu’il s’agissait en fait de douilles vides récoltées lors d’un reportage à Kaboul, et de bonbonnes vides de gaz lacrymogène récupérées après des manifestations dans les rues de Beyrouth.



Commentant l’accusation de détention d’un second passeport utilisé pour visiter Israël, Nada Homsi a expliqué que, lors d’un séjour il y a plusieurs années à Ramallah, en Judée-Samarie, au cours duquel elle avait travaillé pour l’Agence des réfugiés palestiniens de l’ONU (Unrwa), elle avait utilisé son passeport américain, le seul qu’elle possède et qui est désormais expiré. Elle a nié toute volonté de “dissimulation” de ce document, soulignant que ce passeport était “rangé avec de la camelote” dans une de ses armoires.



“Si la SG voulait en savoir plus sur mon séjour en Judée et Samarie, elle aurait pu m’appeler et je lui aurais raconté avec plaisir le temps que j’y ai passé à travailler pour l’ONU”, a-t-elle poursuivi. “Je ne suis évidemment pas une espionne israélienne, et cette accusation est ridicule et très dangereuse. J’ai des origines syriennes et palestiniennes, ma ligne de travail est clairement pro-palestinienne”, a-t-elle encore dit, critiquant le fait qu’il lui a été reproché de posséder “une carte d’Israël”. “Qu’est-ce qu’une carte d’Israël ? Je possède de nombreuses cartes de l’autorité palestinienne occupée”, a-t-elle écrit.



Expulsion “injuste et illégitime”



“Le procureur général de Beyrouth a ordonné ma libération immédiate le 25 novembre suite à l’accusation de consommation de cannabis, mais la SG a ignoré l’ordre judiciaire et m’a gardée en détention pendant 12 jours supplémentaires sous prétexte d’un ordre d’expulsion” qui a été émis le lendemain, a-t-elle indiqué. “J’ai demandé à exercer mon droit de le contester. On m’a répondu que je resterais en détention jusqu’à ce que j’achète un billet d’avion et que j’accepte et exécute l’ordre d’expulsion”, a-t-elle ajouté, qualifiant cet ordre d'”injuste” et d'”illégitime”. “En raison de mon refus d’être expulsée sans raison légale claire, on m’a explicitement blâmée pour mon maintien en détention – +vous êtes maintenant ici de votre propre gré+, m’a-t-on dit, comme si j’avais été volontaire pour être arrêtée et pour que ma maison soit perquisitionnée”, a dénoncé la journaliste.



Bien que son avocate, Diala Chehadé, ainsi que les ONG Amnesty International et Human’s Rights Watch aient présenté une lettre au directeur général de la Sûreté générale, Abbas Ibrahim, la journaliste n’a pas été libérée, explique Nada Homsi, qui a été finalement libérée le 8 décembre, après que son affaire ait été rendue publique. “Ma détention, qui a duré 23 jours, dont 14 jours après qu’un juge ait ordonné à la SG de me libérer, ainsi que le procès de la SG intenté à mon encontre, constituent une menace évidente contre les journalistes étrangers travaillant au Liban”, a-t-elle enfin déploré.



Selon la loi libanaise, une personne peut être détenue pendant un maximum de 96 heures sans poursuites, après quoi elle doit être libérée, avaient indiqué les ONG HRW et Amnesty international. Selon le rapport annuel publié par Reporters sans frontières (RSF), le Liban occupe la 107e place sur 180 en matière de liberté de la presse, perdant ainsi cinq places par rapport au classement 2020. Cette régression qualifiée d’inquiétante par les observateurs.





Les sources de financement de l’Human Rights Watch (HRW) sont douteuses.(source: Wikipedia):George Soros, Arabie SaouditeL’indépendance de HRW est contestée dans certains milieux politiques et journalistiques. Ainsi, la revue de l’essayiste et polémiste américain Lyndon LaRouche, Executive Intelligence Review, qualifie l’ONG de « boîte financée par Soros » (Soros-funded outfit), George Soros étant un milliardaire américain. Le journaliste néerlandais Paul Treanor affirme que HRW est « une entreprise conjointe de George Soros et du ministère américain des affaires étrangères ». L’organisation elle-même annonçait en 2010 avoir reçu 100 millions de dollars de George Soros via l’Open Society Institute (à raison de 10 millions de dollars par an sur 10 ans). Cette aide lui aurait notamment permis d’agir dans le cas de la crise ivoirienne de 2010-2011.HRW a également été accusée de diffuser des données faussées sur la situation des droits humains au Rwanda, en Érythrée et en ÉthiopieL’ONG a été accusée d’avoir été influencée par la politique étrangère des États-Unis, en particulier vis-à-vis de l’Amérique latineDans le conflit israëlo-palestinien, HRW a été accusée de reportages déséquilibrés en défaveur d’Israël selon notamment Jonathan Cook. Ainsi, quand Human Rights Watch traite des opérations militaires israéliennes contre le Hezbollah au sud du Liban en 2006, le directeur national de la Anti-Defamation League, Abraham Foxman (en), critique l’« immoralité » de Human Rights Watch. Alan Dershowitz, professeur de droit, écrit dans The Jerusalem Post : « Quand il s’agit d’Israël et de ses ennemis, HRW manipule les faits, triche sur les interviews et met en avant des conclusions prédéterminées qui sont dictées plus par l’idéologie que par les faits ».Le bureau du Premier ministre israélien a également dénoncé Human Rights Watch après son rapport concernant l’opération Plomb Durci, déclarant que « les rapports de ces organisations sont une tentative pour porter atteinte au droit légitime d’Israël à se défendre », et a souligné que l’ONG levait des fonds auprès des Séoudiens.En 2010,écrit que HRW a « presque éclipsé » Amnesty International. Selon le journal, au lieu d’être soutenu par une adhésion de masse comme Amnesty International, HRW dépend des donateurs riches qui aiment voir les rapports de l’organisation faire les manchettes des journaux. Pour cette raison, selon, HRW tend à « se concentrer trop sur des endroits dont les médias se soucient déjà », en particulier dans la couverture disproportionnée d’Israël.En 2012, le journal New Europe dénonce un conflit d’intérêts concernant le conflit israélo-arabe et des coopérations avec le régime de Muammar Gaddafi en particuler avec son fils Saïf al-Islam Kadhafi. David Bernstein accuse quant à lui l’organisation de ne pas s’intéresser aux régimes autoritaires de la région.En 2010, Marc Garlasco, investigateur de l’ONG qui a rédigé des rapports sur Israël démissionne, alors que sont révélés ses intérêts et son enthousiasme pour la collection d’objets nazis ainsi que pour ses amitiés avec des sympathisants Nazis. En 2011, la participation de Shawan Jabarin dans ses investigations, alors qu’il est membre de l’organisation terroriste Front populaire de libération de l’autorité palestinienne est déploré.Le directeur local de Human Rights Watch est prévenu de son expulsion d’Israël en mai 2018 pour avoir violé la loi israélienne en soutenant le boycott d’Israël ; l’ONG dément et reproche aux autorités de « faire taire les critiques contre les violations des droits de l’Homme ». Après plus d’un an de procédure judicaire, en novembre 2019, Omar Shakir perd en appel et est contraint de quitter le territoire. En réponse à une série d’accusations de l’ONG et de Omar Shakir contre ce dernier, le gouvernement israélien affirme qu’un remplacant de l’ONG est le bienvenu. L’ONG rejette cette proposition et affirme qu’Omar Shakir va continuer son travail depuis le royaume hachémite de Jordanie.

