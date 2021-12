Ukraine, Libye, Syrie… comment la Russie déploie ses mercenaires de la force Wagner à l’étranger

10 Décembre 2021 à 07h18 | Ils sont entre 2?000 et 5?000 miliciens russes, selon les missions. Cette force paramilitaire non officielle, mais très opérationnelle, offre à Moscou une influence considérable dans des zones stratégiques. Vladimir Poutine, lui, nie tout lien avec ces soldats accusés de nombreuses exactions.



Même les mercenaires aiment prendre des photos souvenirs entre amis et se les partager sur Internet. Les soldats du groupe Wagner, force paramilitaire russe sans aucune existence officielle, ont ainsi laissé des traces de leurs opérations, des images retrouvées par des médias. Ici, cinq hommes en treillis sourient sur le tarmac d’une base militaire écrasée de soleil. Un avion de chasse trône en arrière-plan. Le cliché est pris en Syrie, en 2013.





