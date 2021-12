Nétanyahou répond aux insultes de Trump en le remerciant pour sa « contribution à la sécurité d’Israël ».

10 Décembre 2021 | L’ancien Premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou a préféré se dissocier de toute controverse avec l’ancien président américain Donald Trump, qui lui a consacré de graves insultes pour sa rapidité à féliciter la victoire électorale de son rival, Joe Biden, lors des élections présidentielles de l’année dernière.



« L’ancien Premier ministre Nétanyahou apprécie vraiment la grande contribution du président Trump à l’État d’Israël et à sa sécurité », selon la déclaration publiée par le bureau de Nétanyahou et rapportée par le « Times of Israël ».



Auparavant, Trump, dans deux interviews accordées en avril et juillet au journaliste israélien Barak Ravid et publiées vendredi, a sévèrement déploré les félicitations de Nétanyahou à Biden. « Bibi » (Nétanyahou) aurait pu se taire. J’ai fait plus pour lui que n’importe qui d’autre avec qui j’ai eu affaire. Fuck him! », a-t-il déclaré.

