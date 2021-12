“Macron, on t’a reconnu !”, tout Twitter trouve que Miss Auvergne ressemble étrangement au président de la République !

12 Décembre 2021 à 00h10 | Miss Auvergne 2022 fait le buzz depuis son passage en direct, sur TF1, ce samedi 11 décembre et pour cause, les internautes lui ont trouvé une forte ressemblance avec Emmanuel Macron.



TF1 diffusait, ce samedi 11 décembre, l’élection de Miss France 2022. L’occasion de découvrir les visages des 29 prétendantes au titre !



Et évidemment, comme chaque année, la cérémonie a été largement commentée sur les réseaux sociaux, surtout Twitter.



Les internautes ont d’ailleurs été nombreux à trouver que Miss Auvergne a un air de ressemblance avec le président de la République, Emmanuel Macron.

