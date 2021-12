Après l’explosion au Liban : le Hamas annonce qu’un de ses combattants a été tué en “mission Jihad”

11 Décembre 2021 à 21h25 | Un jour après qu’une violente explosion a secoué le quartier palestiniens de la ville de Tzur, le Hamas a publié le nom d’un militant qui a été tué sur le coup mais n’a pas précisé les circonstances ni le lieu du décès. L’organisation terroriste nie les informations selon lesquelles il y avait des explosifs dans l’entrepôt, affirmant qu’il s’agissait de réservoirs d’oxygène destinés aux patients Corona



Presque un jour après l’explosion du dépôt d’armes du Hamas au Liban, l’organisation terroriste a publié ce soir (samedi) l’identité de la personne tuée sur place – Hamza Shahin. Sans donner de détails sur les circonstances de l’affaire et le lieu du décès, le Hamas a déclaré qu’il s’agissait d’un combattant tué lors d’une mission de jihad. Le nom de Shahin a été publié par le Hamas de longues heures après l’annonce de sa mort au Liban.



À midi, une demi-journée après l’explosion, le Hamas a publié une déclaration officielle niant que l’entrepôt qui a pris feu et a explosé contenait des roquettes et des bombes. Dans un communiqué, le Hamas a déclaré qu’il s’agissait d’une explosion de réservoirs d’oxygène destinés au traitement des patients de Corona, et a attaqué les médias arabes, qui ont rapporté qu’il s’agissait d’un dépôt d’armes.



Le dépôt d’armes était caché dans les sous-sols d’une mosquée du quartier de Burj a-Shamali. La mosquée, ainsi qu’un immeuble résidentiel et un magasin à proximité, ont été détruits dans la violente explosion. Une source du Hamas a déclaré ce matin que la source de l’explosion était un incendie qui s’est propagé à un dépôt de munitions – mais le communiqué officiel affirme le contraire. Selon la même source, les munitions sont destinées à des fins de défense.

