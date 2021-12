Israël/Covid: les personnes vaccinées avec trois doses ont un niveau de protection élevé contre le variant Omicron

11 Décembre 2021 à 21h19 | Les personnes vaccinées avec deux injections il y a six mois ont un niveau de protection proche de zéro



Une nouvelle étude présentée ce samedi par l’hôpital Sheba de Tel Hashomer sur les effets du vaccin contre le variant Omicron, montre que la dose de rappel offre un niveau de protection élevée contre cette souche.



Cette étude, effectuée à partir de prélèvements sanguins sur 20 personnes en bonne santé, avait pour objectif de déterminer le niveau de protection chez les personnes vaccinées avec trois doses il y a un mois, et celles ayant reçu deux injections il y a six mois.

