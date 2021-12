Liban/Covid-19: 10 décès enregistrés au cours des dernières 24 heures

10 Décembre 2021 à 14h52 | Le pass sanitaire numérique libanais reconnu comme équivalent à celui de l’Union européenne.



Le Liban, qui est à nouveau passé dans la phase 4 de la transmission épidémique (plus de 150 cas pour 100.000 habitants au cours des 14 derniers jours), a enregistré 10 nouveaux décès et 1.563 contaminations au Covid-19, dont 19 sont en provenance de l’étranger au cours des dernières 24 heures, selon le bilan quotidien publié vendredi par le ministère de la Santé. Parmi les cas actifs dans le pays, 611 patients sont actuellement hospitalisés, dont 283 en soins intensifs, soit 76% des lits disponibles dans le pays. La pandémie, apparue au Liban en février 2020, a fait jusque-là 686.725 contaminations, parmi lesquelles 639.958 personnes se sont rétablies et 8.824 sont décédées. Le taux de contamination par rapport au nombre de tests effectués demeure inquiétant et s’élève à 10,9%.

