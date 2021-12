Le gendre de Brigitte Macron a publiquement souhaité la mort d’Eric Zemmour sur Twitter , avant de désactiver son compte.

Antoine Choteau, le compagnon de Tiphaine Auzière, qui n’est autre que la fille de Brigitte Macron a publié un tweet douteux ce dimanche 12 décembre. Il a ainsi commenté une photo postée par Eric Zemmour sur le réseau social où il expliquait être dans un avion pour l’Arménie aux côtés de Philippe de Villiers. Le gendre de Brigitte Macron a alors commenté en souhaitant la mort des deux hommes : “Reste plus qu’à espérer un crash…”



Le gastro-entérologue de formation a ensuite rapidement désactivé son compte mais des captures d’écran de ses propos avaient été faites. Ce n’est pas la première fois que le gendre de Brigitte Macron tient ce genre de propos sur Internet. En 2020, il avait publiquement et à plusieurs reprises qualifié de “connard” Daniel Fasquelle, député du parti Les Républicains et maire de la ville du Touquet.

