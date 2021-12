TURQUIE – “Nous nous appauvrissons tous les jours”: des milliers de Turcs manifestent contre l’inflation et la baisse du pouvoir d’achat

Plus de 5000 personnes ont manifesté dimanche à Istanbul contre l’inflation et la baisse du pouvoir d’achat, marquant un premier grand rassemblement en raison des turbulences traversées par l’économie turque depuis des semaines.



Réunis à l’appel des principaux syndicats, les manifestants ont protesté contre la dégringolade de la livre turque et l’inflation qui a atteint, selon les chiffres officiels, 21,31% sur un an en novembre en Turquie.



L’opposition et plusieurs observateurs mettent cependant en doute la réalité des chiffres officiels, accusant l’Office national des statistiques (Tuik) de les sous-estimer. L’inflation annuelle réelle serait de plus de 58%, selon une étude d’ENAG (Groupe de recherche sur l’inflation), composé d’économistes indépendants.



Aggravant encore plus ce tableau, la livre turque a vu sa valeur fondre de plus de 45% face au dollar depuis le début de l’année et de près de 30% depuis fin octobre.

