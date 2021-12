La livre turque a atteint un nouveau record à la baisse mardi après les déclarations du président Erdogan sur les taux d’intérêt.

12 Décembre 2021 | La livre turque est tombée mardi à un nouveau niveau record après de nouvelles déclarations du président Erdogan s’opposant à une hausse des taux d’intérêt, rapporte CNBC.



La monnaie a atteint un plancher de 13,47 lires pour un dollar, dépassant le plancher précédent de 13,45 lires pour un dollar atteint la semaine dernière, suite aux nouvelles craintes concernant la politique monétaire et le danger de la variante Omicron du Covid-19.



La livre a chuté d’environ 8,5 unités pour un dollar à la fin du mois d’août à plus de 13 unités pour un dollar.



Erdogan a toujours refusé d’augmenter les taux d’intérêt pour contenir l’inflation à deux chiffres qui s’accélère, et la valeur de la lire a chuté ces dernières années en grande partie à cause de cela.



L’inflation en Turquie est maintenant proche de 20%. Erdogan a licencié trois chefs de la banque centrale pour ne pas s’aligner sur sa conviction que les taux d’intérêt ne doivent pas être augmentés.

