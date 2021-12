Israël : Un terroriste tué par les forces israéliennes lors de heurts en Judée et Samarie

Un terroriste palestinien tué lundi matin lors de heurts avec les forces israéliennes en Judée-Samarie



Selon la police israélienne, des agents des forces spéciales appuyés par des soldats avaient arrêté un suspect à Shehem et saisi une arme semi-automatique. « Lorsque les forces spéciales ont terminé leur opération et sont sorties du site, des émeutiers leur ont lancé des engins explosifs à courte portée, mettant leurs vies en péril », a déclaré la police.



« Les forces ont répondu par des tirs en direction des assaillants, et semblent avoir touché l’un d’entre eux, qui a été évacué de la scène par des médecins du Croissant-Rouge », précise le communiqué.



Plusieurs attaques terroristes contre des ressortissants israéliens ont marqué ces dernières semaines en Israël.

