Covid : Israël place la Grande-Bretagne, le Danemark et la Belgique sur liste rouge par crainte d’une propagation du variant Omicron

12 Décembre 2021 à 19h01 | Israël a ajouté dimanche le Royaume-Uni, le Danemark et la Belgique sur la liste “rouge” des pays où il est interdit aux Israéliens de se rendre, citant les craintes de propagation du variant Omicron du coronavirus responsable du COVID-19.



Les restrictions de voyage pour ces trois pays entreront en vigueur mercredi, a déclaré un haut responsable sanitaire israélien lors d’une conférence de presse.



Israël a déjà interdit l’entrée des voyageurs étrangers pour tenter d’endiguer l’épidémie de COVID-19 et a imposé un confinement de trois à sept jours aux Israéliens revenant de l’étranger.



Le Royaume-Uni, le Danemark et la Belgique ont été placés sur la liste rouge en raison de la “propagation importante du variant Omicron” dans ces pays, a expliqué Sharon Alroy-Preis du ministère de la Santé.

