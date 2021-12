La colère gronde en Turquie, où l’inflation atteint des records

13 Décembre 2021 à 17h23 | La valeur de la livre turque est en chute libre et aucun mécanisme n’a été mis en place pour entraver l’inflation galopante, qui a atteint en novembre +21,31% sur une année, selon les chiffres officiels. La colère gronde dans la population.



L’inflation de la monnaie turque, face notamment au dollar et à l’euro, atteint des sommets périlleux. L’opposition et plusieurs observateurs mettent en doute la réalité des chiffres officiels, accusant l’Office national des statistiques (Tuik) de les sous-estimer. L’inflation annuelle réelle serait de plus de 58%, selon une étude d’ENAG (Groupe de recherche sur l’inflation) composé d’économistes indépendants.



La livre turque a quant à elle vu sa valeur fondre de plus de 45% face au dollar depuis le début de l’année et de près de 30% depuis fin octobre.

