Le groupe Wagner sanctionné par l’Union européenne

13 Décembre 2021 à 18h13 | Les Vingt-Sept reprochent à ce groupe de mercenaires, qui a recours principalement à d’anciens militaires russes, des violations des droits humains et des opérations clandestines menées dans ces pays au bénéfice du Kremlin.



C’est un message de fermeté adressé à Moscou. L’Union européenne (UE) a sanctionné, lundi 13 décembre, la société de sécurité privée russe Wagner ainsi que huit personnes et trois sociétés qui lui sont liées, a annoncé le conseil de l’UE dans un communiqué.



La décision a été approuvée à l’unanimité par les ministres des affaires étrangères de l’UE, réunis à Bruxelles, et a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne pour une entrée en vigueur immédiate. Le Groupe Wagner est accusé d’avoir « recruté, formé et envoyé des agents militaires privés dans des zones de conflit du monde entier afin d’alimenter la violence, de piller les ressources naturelles et d’intimider les civils en violation du droit international, notamment du droit international des droits humains », précise le communiqué



« Les personnes figurant sur la liste de l’UE sont impliquées dans de graves violations des droits humains, notamment des actes de torture et des exécutions et meurtres extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, ou dans des activités de déstabilisation dans certains des pays où elles opèrent, notamment en Libye, en Syrie, au Donbass en Ukraine et en République centrafricaine », selon la même source.

Lire l’article complet sur https://www.lemonde.fr