Nucléaire iranien : l’Europe fustige les manoeuvres de Téhéran

14 Décembre 2021 à 00h35 | Dans une déclaration commune, plusieurs diplomates européens ont fait part de leur inquiétude quant à l’avenir de l’accord de Vienne.



Entre l’Iran et les puissances occidentales, il demeure encore (beaucoup) de fritures sur la ligne. Lundi 13 décembre, plusieurs diplomates français, allemands et britanniques ont fait savoir que les propositions iraniennes quant à son programme nucléaire sont « incompatibles » avec l’accord de Vienne (JCPoA). Pour l’heure, ont déploré les représentants de ces puissances européennes, « il n’est pas encore possible d’entrer dans de vraies négociations ». La perte d’un « temps précieux », à cause de « nouvelles positions iraniennes incompatibles avec le JCPoA ou allant au-delà de ce qu’il prévoit ».



Après cinq mois d’interruption, les négociations pour sauver l’accord sur le nucléaire iranien ont repris le 29 novembre à Vienne. Elles réunissent les pays toujours parties à l’accord de 2015, soit les trois Européens ainsi que la Chine, la Russie et l’Iran. Les Etats-Unis, qui se sont retirés unilatéralement du pacte en 2018 et ont rétabli des sanctions contre Téhéran sous la présidence de Donald Trump, y participent indirectement. Mais le dossier semble bloqué.

