A Abou Dhabi, Naftali Bennett scelle le rapprochement d’Israël avec les Emirats

13 Décembre 2021 à 12h00 | Pour la première fois, un premier ministre israélien peut effectuer ce déplacement, fruit de la normalisation des relations de l’Etat hébreu avec plusieurs pays arabes.



Benyamin Nétanyahou avait rêvé de ce voyage. Son successeur l’accomplit à sa place. Dimanche 12 décembre, le premier ministre israélien, Naftali Bennett, au pouvoir depuis juin, s’est envolé pour les Emirats arabes unis (EAU). Il devait s’entretenir, lundi, avec l’homme fort de la fédération, Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, dit « MBZ ».



C’est le fruit des accords dits « d’Abraham », qui ont permis depuis 2020 la normalisation des relations de l’Etat hébreu avec les EAU, Bahraïn, le Maroc, et de manière plus confuse avec le Soudan. Conclu par l’entremise de l’administration Trump, le rapprochement avec les Emirats avait donné lieu à trois projets de voyages de M. Nétanyahou, repoussés in fine par Abou Dhabi. Ceux-ci ne souhaitaient pas laisser l’ex-premier ministre tourner cet évènement en un argument électoral, avant les législatives de mars 2021.

