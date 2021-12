Les icônes du hard rock Deep Purple se produiront en Israël

21 Décembre à 17h40 | Après cinq ans, le légendaire groupe de hard rock Deep Purple a annoncé mardi qu’il organiserait un seul spectacle à la Menora Mivtachim Arena de Tel Aviv le 22 mai 2022.



Le groupe britannique, qui est largement considéré comme un pionnier de la musique hard rock et heavy metal, touchera le sol en Terre Sainte un peu plus de 30 ans après son premier concert dans le pays fin 1991. Le groupe a visité Israël à nouveau visité dans le cadre de diverses tournées en 2008, 2011, 2014 et 2016.



Ynet

