Comment l’économie de la Turquie a-t-elle si mal tourné ?

14 Décembre 2021 | Les signes de l’économie désastreuse de la Turquie sont partout. De longues files d’attente serpentent devant les kiosques à pain à prix réduit. Les prix des médicaments, du lait et du papier toilette montent en flèche. Certaines stations-service ont fermé après avoir épuisé leur stock. Des explosions de colère ont éclaté dans les rues.



“Le chômage, le coût de la vie élevé, les augmentations de prix et les factures nous brisent le dos”, a déclaré la Confédération des syndicats progressistes le mois dernier.



Avant même que la pandémie de coronavirus et les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement ne commencent à bouleverser les économies mondiales il y a près de deux ans, la Turquie tentait d’éviter une récession alors qu’elle était aux prises avec une dette montagneuse, des pertes importantes de la valeur de la livre turque et une inflation croissante. Mais ces dernières semaines, cette épave de train au ralenti s’est accélérée avec une intensité féroce. Et le pied qui appuie le plus fort sur l’accélérateur appartient au président du pays, M.Erdogan.



Pourquoi cela se produit-il maintenant ?



Les problèmes économiques de la Turquie ont des racines profondes, mais la crise la plus récente a été causée par l’insistance de Erdogan à baisser les taux d’intérêt face à l’inflation galopante – précisément la tactique opposée à ce que les économistes prescrivent presque universellement.



Erdogan, qui a dirigé la Turquie pendant 18 ans, a longtemps résisté à cette prescription particulièrement douloureuse, mais sa détermination à continuer de réduire les taux d’intérêt alors même que le taux d’inflation du pays dépasse les 21 % semble pousser la Turquie au-delà d’un point de basculement.



Normalement, les investisseurs et autres se tournent vers la banque centrale d’un pays pour contrôler l’inflation et fixer les taux d’intérêt. Mais Erdogan a montré à plusieurs reprises que si les banquiers centraux et les ministres des Finances turcs ne font pas ce qu’il veut, il s’en débarrassera, ayant déjà licencié trois en deux ans.



La valeur de la lire a plongé ces dernières semaines et a atteint lundi un creux record – atteignant 14,3 pour un dollar, contre environ 7 pour un dollar plus tôt cette année – poussant certaines entreprises et ménages qui ont emprunté de l’argent à l’étranger à la faillite.



La forte baisse de la devise signifie que les prix des produits importés continuent d’augmenter. Les pénuries sont courantes et les gens ont du mal à acheter de la nourriture et du carburant. Le taux de chômage des jeunes est de 25 %. La popularité du président s’effondre et ses opposants se sont enhardis.



A l’approche des élections dans 18 mois, Erdogan semble convaincu que sa stratégie permettra à l’économie turque de sortir de ses difficultés. La plupart des économistes, cependant, disent qu’un krach est plus probable.

