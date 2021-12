Erdogan veut faire taire les critiques sur sa politique économique

15 Décembre 2021 | Plusieurs journalistes citoyens sur YouTube ont été placés lundi en résidence surveillée après avoir réalisé des micros-trottoirs sur l’économie du pays.



Il a simplement suffi qu’ils tendent le micro à des passants à propos de la situation économique en Turquie pour qu’ils deviennent la cible des autorités du pays. Dimanche, trois journalistes citoyens qui travaillent pour des chaînes YouTube ont été arrêtés à Antalya, dans le sud-ouest de la Turquie, à la suite d’une série de descentes policières à leurs domiciles survenues avant l’aube au cours desquelles leurs appareils de communication ont été confisqués. Un quatrième journaliste qui était à Istanbul au moment des faits a lui été contraint de se présenter immédiatement au poste de police, tandis que son domicile a également été perquisitionné. « Dès le matin à 7 heures, la police a fait une descente chez nous et a pris notre ordinateur et tous nos outils de communication. Elle a maintenant emmené mon mari, Hasan Köksoy, dans la voiture… » a tweeté dimanche Kendine Muhabir, la femme de l’un des journalistes, depuis le compte Twitter affilié à la chaîne YouTube.



Ces arrestations auraient été ordonnées en partie suite à une plainte déposée par Mücahit Birinci, membre du conseil exécutif du Parti de la justice et du développement (AKP) au pouvoir, selon le site d’information turc Gerçek Gündem. Interpellés pour « insulte » et « incitation à la haine » et finalement libérés le lendemain à titre conditionnel en attendant l’issue de l’enquête ouverte à leur encontre, tous les suspects ont été assignés à résidence et sont ainsi empêchés d’exercer leur travail. « La décision du parquet s’apparente ainsi à une sanction a priori et à une forme de privation dans l’exercice de leurs fonctions, constate Erol Önderoglu, représentant de Reporters sans frontières (RSF) en Turquie. Cela peut aller jusqu’à la tenue du procès et peut-être même au-delà. Or l’enquête en cours peut prendre des mois avant que l’on sache si elle aboutit à un non-lieu ou à une poursuite judiciaire, auquel cas il faudra attendre la rédaction de l’acte d’accusation. »

