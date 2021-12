Interview de Macron: l’opposition dénonce une “émission de campagne”, Jadot et Pécresse saisissent le CSA

14 Décembre 2021 à 17h23 | TF1 et LCI diffuseront une interview du chef de l’État, mercredi soir, consacré au bilan de son quinquennat. Les oppositions de droite et de gauche exhortent Emmanuel Macron à officialiser sa candidature pour 2022 pour que son temps de parole soit décompté.



Alors que tous les candidats se sont lancés dans la course à l’Élysée, l’interview télévisée du président passe mal. Emmanuel Macron sera interrogé pendant deux heure ce mercredi soir sur TF1 et LCI, au grand dam des oppositions, qui réclament l’officialisation de sa candidature et saisissent le Conseil supérieur de l’Audiovisuel (CSA).



La tribune que s’offre le chef de l’État a par exemple fait bondir Valérie Pécresse, qui a écrit mardi au CSA pour exiger que ce temps de parole soit “décompté” au futur candidat Macron.



Car, dit-elle, “à l’évidence, cette émission ne s’inscrit pas dans l’exercice de la charge de président de la République mais bien dans le cadre de l’élection présidentielle à venir”.

