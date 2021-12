le Maroc et Israël projettent la construction de deux usines de drones dans le Royaume

Citant des sources israéliennes, Shephard Media rapporte que «Rabat et Tel Aviv se préparent à construire deux usines de fabrication de drones au Maroc, potentiellement dans le nord-est et le sud du pays», précisant que ces drones seront capables de missions de frappe et de collecte de renseignements.



La fabrication de ces drones sous licence au Maroc s’inscrit dans le cadre de l’accord de coopération sécuritaire signé entre les deux pays le 24 novembre dernier, lors de la visite du ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, au Royaume, explique la publication.

