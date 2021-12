Voici comment la Chine recourt à l’espionnage pour moderniser rapidement ses armées

15 Décembre 2021 à 10h03 | Une décision de justice historique met en lumière la façon dont la Chine a utilisé l’espionnage pour obtenir un avantage militaire et économique sur les États-Unis et le reste du monde. Les responsables du contre-espionnage américain ont réussi à attirer Yanjun Xu, un haut responsable du renseignement chinois, hors de Chine en 2018, puis à le faire extrader aux États-Unis pour qu’il y soit jugé pour avoir tenté de voler une technologie avancée de moteur d’avion, que l’armée chinoise a eu du mal à développer.



Cette affaire n’est que la dernière d’une série d’opérations d’espionnage menées par Pékin et destinées à voler des secrets industriels et militaires aux États-Unis et à leurs alliés et partenaires, voire à la Russie — un vol qui a permis à l’armée chinoise de constituer rapidement ses arsenaux d’armes sophistiquées.

