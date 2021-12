Le CCG appelle le Liban à “empêcher le Hezbollah terroriste de mener ses activités terroristes”

14 Décembre 2021 à 22h04 | Le Conseil de coopération des pays du Golfe (CCG) a appelé mardi soir le Liban à “effectuer des réformes” et à “empêcher le Hezbollah terroriste de mener ses activités terroristes”, affirme un communiqué diffusé par l’agence de presse saoudienne SPA à l’issue d’un sommet à Riyad des monarchies arabes du Golfe.



Le CCG a demandé au Liban de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer des réformes globales et lutter contre la corruption”, rapporte le communiqué. Le CCG demande aussi au Liban “d’étendre son contrôle et sa souveraineté sur toutes ses institutions et d’empêcher le Hezbollah terroriste de pratiquer ses activités terroristes et de soutenir des organisations terroristes et des milices qui portent atteinte à la sécurité et la stabilité dans les pays arabes”. Le CCG a également souligné “l’importance de renforcer le rôle de l’armée libanaise et la nécessité de limiter les armes aux institutions légitimes de l’État”. Il a aussi insisté “sur le contrôle des frontières et la prise de mesures pour stopper le trafic de drogue à travers les exportations libanaises vers l’Arabie saoudite et les pays du CCG”

