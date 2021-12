Turquie : la livre a fondu de moitié face au dollar cette année, la banque centrale attendue au tournant

15 Décembre 2021 à 15h08 | La livre turque a perdu depuis début janvier plus de 49% de sa valeur face au dollar, dont 30% sur le seul mois de novembre. La Banque centrale turque doit annoncer jeudi sa décision sur le front des taux d’intérêt.



La livre turque est en perdition. Elle inscrit un record de faiblesse à 14,7 livres pour un dollar (-49% depuis le 1er janvier !), alors que la Banque centrale turque doit se prononcer jeudi sur son taux directeur. Alors que le taux d’inflation a dépassé en novembre les 21% sur un an, le président M.Erdogan a refusé jusqu’à présent de relever les taux d’intérêt et d’infléchir sa politique monétaire. Le mois dernier, l’établissement l’avait de nouveau abaissé d’un point (de 16 à 15%) pour la troisième fois en moins de deux mois, à la demande du chef de l’Etat qui argue, à rebours des théories économiques classiques, que les taux élevés favorisent la hausse des prix.

