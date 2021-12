Présidentielle 2022 : sur TF1, le presque candidat Emmanuel Macron joue la carte de l’empathie avec les Français

16 Décembre 2021 à 05h46 | Le chef de l’Etat a dressé le bilan de son quinquennat, regrettant certaines de ses petites phrases et renonçant à la réforme des retraites. Mais il a également assumé sa politique économique et égratigné ses potentiels rivaux lors de l’élection d’avril 2022.



On connaissait le « j’ai changé » de Nicolas Sarkozy, place au « j’ai appris » d’Emmanuel Macron. Alors que son entourage s’inquiète de l’image de distance – voire d’arrogance – qu’il renvoie depuis le début de son quinquennat, le chef de l’Etat a tenté de combler ce point faible, en jouant la carte de l’empathie et de l’humilité, dans un entretien fleuve, préenregistré et diffusé mercredi 15 décembre, sur TF1 et LCI. Pendant près de deux heures, le président de la République s’est livré à une défense de son bilan, en revisitant plusieurs moments clés de son mandat.

