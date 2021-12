FRANCE – Attention à la nouvelle arnaque au “billet magique”

17 Décembre 2021 à 07h48 | Bien que les arnaques au distributeur automatique de billets aient chuté en un an… elles deviennent de plus en plus complexes. Une nouvelle escroquerie “au billet magique” sévit à Paris, met en garde le patron de la Sûreté nationale, qui l’explique en détail.



Les escrocs ont mis en place une nouvelle arnaque qui vise en premier lieu les personnes âgées, les plus vulnérables aux à ce type de délit.



Il s’agit d’une escroquerie au “billet magique”, comme l’évoque auprès du Parisien Julien Herbaut, commissaire de police et patron de la Sûreté territoriale.



Son fonctionnement



Un octogénaire a décidé de partager son expérience après être tombé dans le piège. Au premier abord, le schéma est simple: un escroc remarque qu’une personne âgée est venue retirer de l’argent à un distributeur et lui dit que l’appareil ne fonctionne pas. La victime s’en va, mais l’arnaqueur le rattrape avec un billet et lui dit: “Tenez, c’est votre billet, il est sorti de la machine”.

