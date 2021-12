Pierre Mendès France, sa « foi démocratique », l’antisémitisme et Israël

16 Décembre 2021 à 14h35 | Le préfet Frédéric Potier publie un ouvrage sur l’ancien ministre français juif, figure de gauche de l’histoire politique française



Combattant acharné de la démocratie, conduit par des valeurs d’une gauche républicaine attachée à la laïcité, Pierre Mendès France (1907-1982) a marqué l’histoire politique française. Aujourd’hui encore, les combats de la gauche restent influencés par sa vision et ses idées politiques.



Dans une biographie publiée cet automne, Pierre Mendès France, la foi démocratique (éditions Bouquins), Frédéric Potier, haut fonctionnaire et ancien Délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH), invite « à trouver dans le legs moral et politique de Pierre Mendès France une forme d’inspiration ou même une lueur d’espoir ».



Le préfet, diplômé de l’ENA et de l’IEP de Bordeaux, retrace ainsi son parcours et tente de « restituer la vigueur, la cohérence et la richesse de la pensée de cet homme d’État : exemplarité, audace et réalisme ».

Lire l’article complet sur https://fr.timesofisrael.com