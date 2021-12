Comment la livre turque s’est totalement effondrée (et continue de creuser)

17 Décembre 2021 à 6h15 | L’entêtement du président Erdogan à baisser les taux directeurs n’a fait qu’amplifier l’inflation galopante qui touche le pays et affaiblir une devise encore solide il y a quelques années. La colère gronde en Turquie.



Après près de 20 ans au pouvoir, M.Erdogan s’est lancé dans pari dangereux. En perte de vitesse dans les sondages, le tout-puissant président turc fait face à une crise économique d’ampleur dont il est devenu finalement un acteur de premier plan.



Quand la France affichait une inflation de 2,8% sur un an en novembre, la Turquie annonçait une inflation de 21,3%! Et encore, l’opposition accuse ouvertement l’Office national des statistiques de minorer largement la hausse des prix.



Un autre indice montre l’étendue de la catastrophe économique: le plongeon sans fin de la livre turque. Il y encore quelques années, un euro s’échangeait contre 5 livres. Aujourd’hui, il s’échange contre près de 18 livres. Le décrochage est total depuis la fin du mois de novembre et en grande partie lié avec l’action de la banque centrale.



Sur ce point, Erdogan a pris les choses en main en intimant une baisse des taux à l’institution dont il a limogé déjà trois gouverneurs depuis 2019. En réalité, le long déclin de la monnaie nationale dure depuis 10 ans et c’est la stratégie choisie pour y répondre qui interroge.

Lire l’article complet sur https://www.bfmtv.com