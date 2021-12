Israël: après la France, d’autres pays devraient bientôt être placés sur la liste des “pays rouges”

16 Décembre 2021 à 12h31 | L’Allemagne, les USA et le Canada devraient être placés sur la liste des destinations interdites



La liste des pays “rouges” sur laquelle ont notamment été placés mercredi la France, l’Irlande, la Norvège, l’Espagne, la Suède et les Émirats arabes unis, et sur laquelle se trouvaient déjà la plupart des pays d’Afrique, le Royaume-Uni et le Danemark, devrait continuer à s’allonger dans les prochains jours, dans le sillage de la propagation du variant Omicron dans le monde.



Les prochains pays qui devraient rejoindre la liste sont l’Allemagne, les États-Unis, la Belgique, le Portugal, la Turquie, la Hongrie, le Maroc et le Canada.



Selon les critères définis par le gouvernement, un pays devient rouge lorsqu’au moins 10 % de ses nouveaux cas sont issus du variant Omicron, ou qu’il est géographiquement proche d’un pays qui répond à ces critères.

