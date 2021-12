Un Arabe israélien de Jaffa et un Palestinien de Gaza arrêtés pour espionnage au profit du Hamas

16 Décembre 2021 à 11h19 | Les deux hommes ont été chargés de collecter des informations sur le Dôme de fer et d’inciter à la violence



Un acte d’accusation a été déposé jeudi contre Hussein Biari, un citoyen arabe israélien de 30 ans originaire de Jaffa, et Mahmoud Ahmad, un résident de la bande de Gaza âgé de 33 ans avec un permis d’entrée en Israël, pour entrave à la sécurité nationale, ont indiqué les services de sécurité.



Les deux hommes accusés d’espionnage pour le compte du mouvement terroriste palestinien Hamas qui contrôle la bande de Gaza, ont été appréhendés fin novembre par le service de sécurité intérieure du Shin Beth et la police.



Selon l’enquête des services israéliens, les deux hommes ont été recrutés par la cellule d’espionnage et de terrorisme du Hamas à Gaza, qui engagent des agents à l’intérieur d’Israël.

