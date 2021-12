Judée et Samarie. Trois Israéliens ont été attaqués par balles, l’un d’eux est décédé

16 Décembre 2021 à 19h43 | Un homme a attaqué trois Israéliens en Judée et Samarie. Il y a un mort et deux blessés.



Un Israélien a été tué et deux autres ont été blessés jeudi en Judée-Samarie lors d’une attaque contre leur voiture, selon des médecins.



Le lieutenant-colonel Amnon Shefler a déclaré en soirée que l’armée israélienne avait déployé trois bataillons supplémentaires ainsi que les forces spéciales pour attraper les assaillants.

