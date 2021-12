3 mois après la rupture du contrat sur les sous-marins, les australien veulent remplacer les hélicoptères d’origine européenne.

9 Décembre 2021 à 17h36 | Nouveau revers pour les intérêts français, avec l’Australie. Quelques mois après la rupture du contrat du siècle sur les sous-marins, Airbus a été informé par le gouvernement australien de sa volonté de remplacer des hélicoptères d’origine européenne. L’Australie “a informé Airbus de sa décision de lancer une demande de ventes militaires à l’étranger pour éventuellement remplacer le MRH90 dans les forces armées”, a indiqué un porte-parole à l’Agence France Presse, confirmant partiellement une information du journal The Australian. “Nous sommes déçus par cette annonce, mais restons engagés à soutenir pleinement la flotte de MRH90 en service en Australie, et notre importante présence, plus largement, dans le pays”, a ajouté ce porte-parole.



Le MRH90, alias Taipan, est la version australienne du NH90, un hélicoptère multirôles qui est en service dans l’armée française sous le nom Caïman.





Lire l’article complet sur https://www.capital.fr