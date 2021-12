Le projet de loi sur la Défense américaine et Israël

Décembre 2021 à 18h56 | Adopté à une écrasante majorité, le texte prévoit la création d’un groupe interparlementaire réunissant les États-Unis, Israël, la Grèce et Chypre pour lutter contre la Turquie



Le Sénat américain a adopté mercredi, à une écrasante majorité, un projet de loi sur la Défense de 768,2 milliards de dollars, qui comprend des centaines de millions de financement pour des programmes liés à Israël. La législation a été envoyée au président Joe Biden pour recueillir sa signature.



Parmi les amendements à la loi d’autorisation de la défense nationale (NDAA) figure la loi sur le renforcement de la coopération américano-israélienne en matière de cybersécurité, qui établit un programme de subventions visant à faciliter le renforcement de la coopération bilatérale en matière de cyber-sécurité.



Introduite par les sénateurs Jacky Rosen (démocrate), Susan Collins (républicaine), Todd Young (républicain) et Sheldon Whitehouse (démocrate), la mesure met 30 millions de dollars de financement à la disposition des entreprises privées, des organisations à but non lucratif, des institutions universitaires et des entités gouvernementales de l’un ou l’autre pays, à condition que les candidats acceptés s’engagent dans une co-entreprise avec une institution correspondante dans l’autre pays.

