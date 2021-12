Permis d’entrée: Israël rejette les accusations des églises chrétiennes de Terre Sainte

16 Décembre 2021 à 18h48 | Israël a été largement fermé au tourisme de mars 2020 au 1er novembre 2021



Le ministère des Affaires étrangères a rejeté toute accusation de discrimination religieuse dans l’octroi de dérogations aux étrangers pour entrer dans l’État d’Israël malgré les restrictions sanitaires.



Hier, un porte-parole des églises chrétiennes de Terre Sainte a accusé Israël de discriminer les touristes chrétiens pendant la période des fêtes de fin d’année, normalement très fréquentée.



« Ces allégations infondées de comportement discriminatoire sont scandaleuses, fausses et dangereuses », a déclaré le ministère dans un communiqué. « Nous attendons des chefs religieux qu’ils ne s’engagent pas et ne promeuvent pas des discours sans fondement de haine et d’incitation qui ne servent qu’à jeter de l’huile sur le feu de l’antisémitisme et peuvent conduire à la violence et causer du tort à des personnes innocentes. »

Lire l’article complet sur https://fr.timesofisrael.com