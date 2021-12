Des centaines de personnes aux funérailles de Yehuda Dimentman, victime de l’attentat à Homesh

17 Décembre 2021 à 09h30 | Des centaines de personnes se sont rassemblées vendredi matin à Homesh en Judée et Samarie afin de participer aux funérailles de Yehuda Dimentman, un Israélien de 25 ans tué jeudi lors d’une attaque terroriste près de l’école talmudique où il étudiait.



L’événement était fortement sécurisé par les forces militaires et policières israéliennes, tandis que des éloges ont été prononcées avant que le cortège funèbre ne se dirige vers le lieu de l’attentat.



“Homesh dira haut et fort que cet endroit est entièrement à nous”, a souligné le responsable de l’établissement religieux, le rabbin Elishama Cohen.

